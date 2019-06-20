20.06.2019 22:19
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DHA DIŞ- 10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandı

10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandıVahdet Ayaz, (DHA)- ABD'de 10 yaşındaki Selah Schneiter, 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı.

DHA DIŞ- 10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandı
Vahdet Ayaz, (DHA)- ABD'de 10 yaşındaki Selah Schneiter, 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı.
Ailesi de dağcı olan Selah Schneiter, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayalığına tırmandı. Schneiter'in, El Capitan'a tırmanan en genç kişi olduğu belirtilirken, küçük kızın yürümeyi öğrendikten hemen sonra dağcılık eğitimlerine başladığı ifade edildi. Tırmanış boyunca küçük kızın babasının yanında olduğu, tırmanışın planlanmasının ise yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtildi.DHA DIŞ- 10 yaşında, 900 metrelik kayalığa tırmandı
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

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