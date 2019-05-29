11 yaşındaki kız annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklayarak kaçırdı

Olay Buenos Aires eyaletinde yer alan Zarate şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 2130'da meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı.

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİN İMDADINA KOŞTU

Görüntülerde, bir binanın önünde scooterını park etmek isteyen kadına arkasından yaklaşan hırsızın, kadını zorla araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada merdivenlerde bulunan kadının 11 yaşındaki kızı ise durumu fark ederek hızla annesinin imdadına koşuyor. Hırsıza sağından yaklaşan küçük kız, hırsızı yumrukluyor. Neye uğradığını şaşıran hırsız durumu anlamaya çalışırken, kadın da scooterı bırakarak hırsıza vuruyor. Anne ve kızın darbeleri ile sendeleyen hırsız olay yerinden kaçıyor.

HIRSIZ HENÜZ YAKALANAMADI

Yerel medya hırsızın henüz yakalanamadığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok fazla yorum aldı. Videoyu izleyenler küçük kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu yazdı.

Kaynak: DHA