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DHA DIŞ- 30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar

30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılarİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir eğlence parkında arızalanan hız trenindeki insanlar, yaklaşık 20 dakika rayların üzerinde mahsur kaldı.

24.07.2019 12:58
DHA DIŞ- 30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar
30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar
İngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir eğlence parkında arızalanan hız trenindeki insanlar, yaklaşık 20 dakika rayların üzerinde mahsur kaldı.
Staffordshire bölgesindeki Alton Towers Eğlence Parkı'nda meydana gelen olayda hız trenine binen insanlar, yaklaşık 20 dakika dikey olarak trende mahsur kaldı.
Mahsur kalan insanların çığlık attıkları bildirildi. Yerel medyaya konuşan eğlence parkı yetkilisi, 'Arızadan etkilenen tüm misafirlerimizden özür diliyoruz. Misafir ilişkileri ekibimiz yaşanan talihsizliğin ardından bilet iadesi yapmak için müşterilerimizle konuştu. Teknik ekibimiz arızanın kaynağını araştırıyor' dedi.
Hız treninde mahsur kalan insanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA DIŞ- 30 metre yükseklikte 20 dakika mahsur kaldılar

İngiltere, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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