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DHA DIŞ- 6'ncı kattan düşen çocuk mucize eseri kurtuldu

Çin'de apartman dairesinin balkonuna tırmanan çocuk, 6'ncı kattan düştü.

31.07.2019 11:34 DHA DIŞ- 6'ncı kattan düşen çocuk mucize eseri kurtuldu
Çin'de apartman dairesinin balkonuna tırmanan çocuk, 6'ncı kattan düştü. Apartman sakinleri, balkonun altına çarşaf açarak düşen çocuğu kurtardı.

Olay, Çongçing eyaletindeki Jiulongpo bölgesindeki bir apartmanda meydana geldi. 6'ncı katta oturan bir çiftin 3 yaşındaki çocuğu, balkon korkuluklarına tırmanarak balkonda asılı kaldı. Apartman sakinleri, çocuğun düşmek üzere olduğunu fark etti ve balkonun altına çarşaf açarak düşen çocuğu kurtardı. Çocuk, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocuğun balkona tırmanmaya çalıştığı, gücü tükenince aşağıya düştüğü görüldü.

Yetkililer, yaz aylarında balkon kapılarını ve camlarını açan aileleri, çocuklarını korumaları ve gözetmeleri konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü
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-Balkonda asılı kalan çocuğun görüntüsü
-Balkonun altına çarşaf açan apartman sakinleri
-Çocuğun düşme anı



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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