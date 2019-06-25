25.06.2019 11:54
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ - 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler

DHA DIŞ - 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler

– New York'ta ünlü ip cambazları Wallenda kardeşler, Times Meydanı'nda yaklaşık 70 metre yükseklikte, 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyerek gösteri yaptı.

New York 'ta ünlü ip cambazları Wallenda kardeşler, Times Meydanı'nda yaklaşık 70 metre yükseklikte, 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyerek gösteri yaptı.
Nik (40)  ve Lijana (42)  Wallenda kardeşler, ABD'nin New York şehrinde yer alan Times Meydanı'nda yerden 70 metre yükseklikte, 2 gökdelen arasında gerilmiş yaklaşık 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüdü. Farklı noktalardan başladıkları gösterilerine ip üzerinde birbirine doğru yürüyerek devam eden kardeşler, 18 dakika sonra ortada buluştu. Nik'in kız kardeşi Lijana'nın üzerinden atlamasıyla ip üzerinde yürümeye devam eden kardeşlerin gösterisi toplam 36 dakika sürdü. Wallenda kardeşlerin, New York şehrinin düzenlemelerine uygun olarak güvenlik kemeri giydikleri gösteride, ip üzerinde yürürken 17 kiloluk denge çubuğu taşıdılar.
Lijana, 2017'de ip üzerinde 8 kişinin yürüdüğü bir provada düşerek yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Cambaz kardeşlerin ip üzerindeki yürüyüşü

-İp üzerinde ortada buluşmaları


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Times , New York , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:00 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
14:00 Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı
14:00 Ünal Karaman'dan tam gün mesai
14:00 Tahran-Van tren seferlerinin başlaması
14:00 LGS Birincisi Ulaşdemir: Ülkem için faydalı işler yapmak istiyorum
13:59 Çocuğuyla hastaneye giden kadına kapkaç kamerada
13:58 Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava