25.06.2019 12:08
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DHA DIŞ - 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler

70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdülerVahdet Ayaz (DHA) ? New York'ta ünlü ip cambazları Wallenda kardeşler, Times Meydanı'nda yaklaşık 70 metre yükseklikte, 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyerek gösteri yaptı.

DHA DIŞ - 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Vahdet Ayaz (DHA) ? New York 'ta ünlü ip cambazları Wallenda kardeşler, Times Meydanı'nda yaklaşık 70 metre yükseklikte, 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyerek gösteri yaptı.
Nik (40) ve Lijana (42) Wallenda kardeşler, ABD'nin New York şehrinde yer alan Times Meydanı'nda yerden 70 metre yükseklikte, 2 gökdelen arasında gerilmiş yaklaşık 400 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüdü. Farklı noktalardan başladıkları gösterilerine ip üzerinde birbirine doğru yürüyerek devam eden kardeşler, 18 dakika sonra ortada buluştu. Nik'in kız kardeşi Lijana'nın üzerinden atlamasıyla ip üzerinde yürümeye devam eden kardeşlerin gösterisi toplam 36 dakika sürdü. Wallenda kardeşlerin, New York şehrinin düzenlemelerine uygun olarak güvenlik kemeri giydikleri gösteride, ip üzerinde yürürken 17 kiloluk denge çubuğu taşıdılar.
Lijana, 2017'de ip üzerinde 8 kişinin yürüdüğü bir provada düşerek yaralanmıştı.DHA DIŞ - 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Kaynak: DHA
Times , New York , DHA , Güncel

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