DHA DIŞ –92'nci Oscar ödül törenine 'Parasite' filmi damga vurdu

Hollywood 'dan dün gece canlı olarak yayınlanan 2020 yılının Oscar ödül töreninde Güney Kore yapımı 'Parasite' filmi aldığı ödüllerle tarihe geçti.

Hollywood'dan canlı yayınlanan ve dünya film endüstrisinin en prestijli ödülü Oscar'larda Güney Kore filmi 'Parasite', bir ilki gerçekleştirerek hem 'En İyi Film' hem de 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü aldı. Parasite filminin aldığı diğer ödüller arasında En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri de yer aldı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'Joker' filmindeki performansıyla alan Joaquin Phoenix ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmasında, hayatını genç yaşta kaybeden kendisi gibi oyuncu olan abisi River Phoenix'in yazdığı bir şiirden alıntı yaparak "Sevgiyle kurtarmaya koş ve barış takip edecek" dizesini okudu. En İyi Yardımcı Erkek Oscar'ını alan Brad Pitt konuşması sırasında ABD Başkanı Donald Trump'un azil yargılanmasında tanıklığı reddedilen John Bolton'a gönderme yaparak, "Bana 45 saniyem olduğu söylendi, ki bu Senato'nun bu hafta John Bolton'a verdiği süreden 45 saniye daha fazla" dedi.

Deneyimli yönetmen Martin Scorsese'nin yönettiği ve başrollerini Robert de Niro ile Al Pacino'nun paylaştığı 'The Irishman' 10 dalda aday olmasına rağmen ödül kazanamadı. Ünlü yönetmen Spike Lee ise ödül törenine katıldığı kıyafetle, hayatını helikopter kazasında kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ı onurlandırdı. Spike Lee, Kobe Bryant'ın takımının renklerinden dikilmiş ve sırt numarası '24' olan mor sarı bir takım elbiseyle katıldı. Oscar Ödül Törenini her yıl düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sosyal medya hesabından ödül töreninin kısa bir özetini içeren video yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ödül töreninin kısa özeti (tam sıralı)