DHA DIŞ- ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Walmart Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği; 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, 3 kişinin gözaltına alındığını; ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırı sırasında kaydedilen amatör görüntüler
AVM dışında yerde yatanlar
AVM içinde ellerini kaldırarak kaçan insanlar
AVM dışındaki polisler ve polis helikopteri