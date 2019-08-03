DHA DIŞ- ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı Amerika Birleşik Devletleri
ABD (DHA) - ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Walmart Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği; 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, 3 kişinin gözaltına alındığını; ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
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, Güncel Kaynak: DHA