DHA DIŞ - ABD'de AVM'de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida
eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.
İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
AVM içindeki panik anları
Dışarıdan görüntüler