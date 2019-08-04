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DHA DIŞ- ABD'de AVM saldırganının kimliği belli oldu

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli oldu-ABD medyası Saldırıda 19 kişi öldüABD (DHA) - ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

04.08.2019 01:16
DHA DIŞ- ABD'de AVM saldırganının kimliği belli oldu
ABD'de AVM saldırganının kimliği belli oldu
-ABD medyası Saldırıda 19 kişi öldü
ABD (DHA) - ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı gerçekleştirtiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius'un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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