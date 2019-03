Dha Dış ' ABD'de Camide Yangın... Otoparkta 'yeni Zelanda Saldırısına' İlişkin Not Bulundu

Kaynak: DHA

Dha DIŞ ' ABD 'de camide yangın... Otoparkta ' Yeni Zelanda saldırısına' ilişkin not bulunduABD ( DHA ) - ABD'nin California eyaletinin güneyinde bir camide yangın çıktı. Caminin otoparkında, Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybetti, camilere yönelik saldırılara ilişkin bir not bulundu.Yangın, dün yerel saatle 0315'te ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Escondido bölgesinde bulunan Dar-ul-Arqam Camiinde çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden söndürülen yangın, camide ve çevresinde maddi hasara neden oldu.Bölgeye gelerek inceleme yapan polisler, cami otoparkında Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybetti, camilere yönelik saldırılara ilişkin bir not bulunduğunu açıkladı.Escondido polisinden yüzbaşı Chris Lick, olay ile ilgili henüz bir şüpheli olmadığını belirtirken, bunun kundaklama sonucu gerçekleştiğinden şüphelendiklerini ve bunun bir 'nefret suçu' olabileceğini belirtti. Ayrıca, cami otoparkında bulunan notun Yeni Zelanda'daki saldırılara atıfta bulunduğunu söyledi. Yangın sırasında içeride 7 kişi olduğunu bildiren Lick, vatandaşlara, ibadethane çevresinde şüpheli bir durum görmeleri halinde polisi aramaları çağrısında bulundu.