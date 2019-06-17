17.06.2019 16:54
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DHA DIŞ- ABD'de elektrik tellerine çarpan küçük uçak göle düştü

DHA DIŞ- ABD

ABD'de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü.

ABD'de alçak uçuş yaptığı belirtilen küçük uçak, elektrik tellerine çarparak göle düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmezken; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Olay, Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento bölgesinin güneydoğusunda yer alan Tulloch gölünde meydana geldi. Yerel medya, alçak uçuş yapan küçük uçağın önce elektrik tellerine çarptığını; ardından Tulloch gölüne düştüğünü duyurdu. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediği, arama kurtarma çalışmalarının ise hala devam ettiği belirtildi. Ayrıca, uçağın elektrik tellerine çarpması sonucu yaklaşık 776 yerleşim yerinin elektriğinin kesildiği duyuruldu.


- Abd
Kaynak: DHA
Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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