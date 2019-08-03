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DHA DIŞ - ABD'de 'elektroşok teknesi' ile avlandılar

ABD'nin Kentucky eyaletinde doğal dengeyi bozacak sayıda çoğalan balıkların toplanması için balıklara 'elektroşok' verildi.

03.08.2019 10:52 DHA DIŞ - ABD'de 'elektroşok teknesi' ile avlandılar
ABD'nin Kentucky eyaletinde doğal dengeyi bozacak sayıda çoğalan balıkların toplanması için balıklara 'elektroşok' verildi. O anlar kameralara yansıdı.
Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı, Barkley gölünde doğal dengeyi bozacak sayıda çoğalan balıkların yakalanıp toplanması için balıklara elektroşok verdiler. 'Elektroşok teknesi' ise Barkley Barajı'nda giden departman görevlilerinin, sudaki balıklara 'elektroşok' vermesi sonucu yüzlerce balığın aniden su üzerine atladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı.
Yerel medyaya konuşan bir görevli ise sazanların Kentucky'ye yerel bir balık türü olmadığını belirterek "Eğer sazanlar için ekonomik bir talep olursa, daha fazla kişi onları avlayacak ve bu da sazanların sayılarını azaltacak" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Baraja 'elektroşok' teknesi ile gelen görevliler
-Görevlilerin balıklara elektroşok vermesi
-Yüzlerce balığın aniden su üzerine atlaması



Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Güncel

Kaynak: DHA

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