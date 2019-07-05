05.07.2019 11:28
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DHA DIŞ – ABD'de havai fişek mağazasında yangın

DHA DIŞ – ABD

ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı.

ABD'de havai fişek mağazasında yangın çıktı. Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması kameralara yansıdı.
Olay, Güney Carolina eyaletinin Fort Mill şehrinde gerçekleşti. Bir havai fişek mağazasında çıkan yangın sonucu mağazanın içindeki havai fişekler patlamaya başladı. Havai fişeklerin patladığını görenler ise alevler yükselinceye kadar bunun 'Bağımsızlık Günü' gösterisi olduğunu düşündü. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın sırasında havai fişeklerin patlaması


- Abd
Kaynak: DHA
güney, ABD, Güncel

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