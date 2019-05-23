Dha Dış ? ABD'de Hortum 3 Can Aldı

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Dha DIŞ ? ABD'de hortum 3 can aldıABD (DHA) ' ABD'nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde alarmlar çalarken; yerel halk 'deprem gibiydi' dedi.Hortum, ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı. Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.