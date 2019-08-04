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DHA DIŞ- ABD'de ikinci silahlı saldırı

ABD'de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi.

04.08.2019 10:01
DHA DIŞ- ABD'de ikinci silahlı saldırı
ABD'de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vuruldu belirtildi.
ABD'nin Texas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. Henüz ölü ya da yaralı sayısı bilinmezken; saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.
Saldırı sonrası çekim yapan kişinin Her yerde ölü insanlar var dediği duyuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Güncel

Kaynak: DHA

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