Dha Dış ? ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın

Dha DIŞ ? ABD
'de kimyasal tesiste yangın
ABD (DHA
) ? Amerika Birleşik Devletleri
'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yerel medya yangının Teksas
eyaletinde Crosby'de bir kimyasal tesiste çıktığını duyurdu.
Yetkililer, KMCO adlı tesiste yerel saatle 1045'te izobütilen dolu bir tankta patlama meydana geldiğini, ardından yangın çıktığını duyurdu.
Bölge şerifi, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini; 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: DHA