03 Nisan 2019, 00:13
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Dha Dış ? ABD'de Kimyasal Tesiste Yangın

Dha DIŞ ? ABD'de kimyasal tesiste yangınABD (DHA) ? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Dha DIŞ ? ABD'de kimyasal tesiste yangın

ABD (DHA) ? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya yangının Teksas eyaletinde Crosby'de bir kimyasal tesiste çıktığını duyurdu.

Yetkililer, KMCO adlı tesiste yerel saatle 1045'te izobütilen dolu bir tankta patlama meydana geldiğini, ardından yangın çıktığını duyurdu.

Bölge şerifi, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini; 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. DHA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: DHA