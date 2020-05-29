DHA DIŞ -ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi

ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildiABD, (DHA) ? ABD'de George Floyd isimli siyahi ABD'linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı.

29.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:52
DHA DIŞ -ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi
ABD, (DHA) ? ABD'de George Floyd isimli siyahi ABD'linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Minneapolis Polis Merkezi'nin girişini ateşe verdi. Protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. İşyerlerini ateşe veren göstericiler polis arabalarını da taşladı.
KARAKOLU ATEŞE VERİLDİLER
Bazı mağazalar olaylar sırasında yağmalandı.Protestocular ayrıca Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını bastı. Polisler binadan çıkartıldı müdürlük binası ateşe verildi. George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını ve yargılanmasını talep eden göstericiler eylemleri sürdürmeyi planlıyor.
MİNNESOTA'DA "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ
New York'tan Colorado'ya Washington'dan California'ya ülke genelinde sokaklara dökülen göstericiler adalet için yürüdü.
'SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMLİ'
Siyahilerin hayatı önemli (BlackLivesMatter) ve 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) yazan pankart taşıyan göstericiler, siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.
George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz acil durum ilan ettiğini ve olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı. Denver'daki Colorado Eyaleti Meclis Binası önünde toplanan grubu dağıtmaya yönelik havaya ateş edilmesi paniğe neden oldu. Yolu kesen protestocular trafiğin aksamasına neden olurken polis arabalarına da taşla saldırdı.
"FLOYD SORUŞTURMASI ÖNCELİĞİMİZ"
Adalet Bakanlığı Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmanın 'bir numaralı öncelik' olduğunu açıkladı. Bakanlıktan, olaya karışan polisin geniş soruşturma kapsamında olduğu belirtildi ve Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) deneyimli savcılardan oluşan bir ekibin de görevlendirildiği açıklandı. Soruşturmayı Minnesota Bölge Savcılığı, Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi ve FBI'ın Minneapolis Saha Ofisi birlikte yürütecek.
KORONAVİRÜSTEN DOLAYI İŞSİZ KALMIŞ
George Floyd koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında işini kaybeden 41 milyon Amerikalıdan biriydi. Floyd'un güvenlik görevlisi olarak çalıştığı restoran salgın nedeniyle kapanınca o da işsiz kalmıştı. DHA DIŞ -ABD’de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Polis, DHA, Güncel, Haber

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