20.06.2019 13:01
Haberler»Güncel»Haber

DHA DIŞ- ABD'de robot polis ilk devriyesine çıktı

ABD'de robot polis ilk devriyesine çıktıVahdet Ayaz, (DHA)- ABD'de üretilen 'HP Robocop' isimli polis robot, ilk devriyesine çıktı.

DHADIŞ- ABD'de robot polis ilk devriyesine çıktı
Vahdet Ayaz, (DHA)- ABD'de üretilen 'HPRobocop' isimli polis robot, ilk devriyesine çıktı. Robotun 360 derece dönebilen başlığı, ses ve görüntü kaydedebiliyor.
KaliforniyaeyaletininLos Angelesşehrindeki Huntington Park bölgesinde üretilen 'HP Robocop' isimli polis robotu, Salt Lake Parkı'nda ilk devriyesine çıktı.Polisrobotu, resmi olarak polis teşkilatı bünyesine kabul edildi. Huntington Belediyesi ve polis teşkilatının ortak çabaları ile üretildiği belirtilen robotun, 360 derece dönebilen başlığının yüksek kalite görüntü ve ses kaydı alabildiği bildirildi.
'POLİS MEMURLARINA YARDIM EDECEK'
Huntington Belediye Başkanı Karina Macias, 'HP Robocop polis memurlarına yardımcı olacağı için çok mutluyum. Bu şehrimiz için çok büyük bir başarı ve teknoloji için önemli bir gelişme. HP Robocop gerçekten çok etkileyici bir robot ve toplumun güvenliğine sağlayacağı katkıları görmek için sabırsızlanıyorum' dedi.
Polis müdürü Cosme Lozano ise, 'Polis departmanı olarak HP Robocop'u aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. HP Robocop sayesinde polis memurları kamu yararına çalışmak için daha fazla zamana sahip olacaktır. Robotun bize uyum sağlayacağından şüphem yok' dedi.DHA DIŞ- ABD'de robot polis ilk devriyesine çıktı
Kaynak: DHA
Polis,DHA,Amerika Birleşik Devletleri,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:01EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
14:00E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı
14:00Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai
14:00Denizli'de uyuşturucu operasyonu
13:59Yüksek Hızlı Tren Projesinde gece gündüz mesai
13:59Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'den Rektöre ziyaret
13:59Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm (2)