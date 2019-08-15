DHA DIŞ- ABD'de silahlı saldırı 6 polis yaralı

ABD'de silahlı saldırı 6 polis yaralı

ABD, (DHA)- ABD'de polis, bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonu yaptığı sırada bir kişi polise ateş açtı. 6 polisi yaralayan saldırgan, yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından gözaltına alındı. Polis, ikinci bir saldırgana dair halkı uyardı.

Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde polisin bir eve uyuşturucu operasyonu yaptığı sırada bir adam polise ateş açtı. Yaklaşık 6 polis memurunu yaralayan saldırgan ile polis arasında çatışma çıktığı belirtildi. Yaralanan 6 polis memurunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı, 2 polis memurunun olay yerine giderken otomobil kazasında yaralandıkları bildirildi.

Polis sözcüsü Eric Gripp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Yetkililer saldırganla iletişim kurmaya, onu teslim olmaya ikna etmeye ve başka yaralanmaların önüne geçmeye çalışıyorlar' dedi. Ardından saldırganın gözaltına alındığı, özel tim ekiplerinin evi aramaya devam ettiği; ancak ikinci bir saldırganın da çevrede olabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA