08.07.2019 15:19
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada

DHA DIŞ- ABD

ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü.

ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinin güneyindeki bir limanda meydana geldi. Massachusetts eyaletinde Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırımın limanda demirlemiş bir tekneye düşme anı amatör kameralarca kaydedildi.
Yerel medya, tekne sahibinin teknede olmadığını ve düşen yıldırım sonucu kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü
-------------------------------------
-Yıldırımın tekneye düşme anı
-Tekne üzerinde çıkan kıvılcımlar


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Boston, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:00   Orman Bölgede değerlendirme toplantısı
16:00   Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti
16:00   Magandanın elini sıkan polis amiri görevden alındı
16:00   Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranırken, ceset bulundu
15:59   Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
15:59   TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan Kayseri OSB Ziyareti
15:59   Başkan Llerena, Mezitli'yi İspanya'da tanıtıyor