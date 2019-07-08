08.07.2019 15:31
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DHA DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada

ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kameradaABD, (DHA)- ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü.

DHA DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
ABD, (DHA)- ABD'de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinin güneyindeki bir limanda meydana geldi. Massachusetts eyaletinde Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırımın limanda demirlemiş bir tekneye düşme anı amatör kameralarca kaydedildi.
Yerel medya, tekne sahibinin teknede olmadığını ve düşen yıldırım sonucu kimsenin zarar görmediğini duyurdu. DHA DIŞ- ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, DHA, Güncel

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