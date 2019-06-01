DHA DIŞ - ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi

ABD 'de silahlı bir saldırgan belediye binası yakınında bir devlet dairesinde ateş açtı. Saldırganın intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Saldırı, ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Virginia Beach şehrinde belediye binası yakınında bulunan devlet dairelerinin olduğu bir komplekste meydana geldi. Yerel medya, yerel saat ile 16: 00'da gerçekleşen saldırıda, saldırganın, intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi yaraladığını yazdı. Saldırıda bir polise de kurşun isabet ettiği ancak kurşungeçirmez yelek sayesinde saldırıdan kurtulduğu belirtildi. Ayrıca, saldırganın uzun süre kamu hizmetlerinde çalıştığı bilgisi yer aldı.

Virginia Beach Polis Departmanı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına aldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Saldırı sonrası görüntüler

Olay yerinden görüntü

Kaynak: DHA