07.07.2019 16:20
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DHA DIŞ- ABD'den, Almanya'ya 'Suriye' çağrısı

DHA DIŞ- ABD

ABD, Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yaptı.

ABD, Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yaptı.
ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizle kısmen yerini almasını istiyoruz" dedi.
Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a karşı bir zafer kazandığını açıklamış ve 2 bin Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesini emri vermişti. Jeffrey, "Burada ve diğer koalisyon ortakları arasında yer almak isteyen gönüllüler arıyoruz" dedi.


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Almanya, Suriye, Güncel

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