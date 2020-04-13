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DHA DIŞ -ABD Hava Kuvvetleri'nden sağlık çalışanlarına teşekkür uçuşu

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (covid-19) salgının en çok etkilendiği ABD'de Hava Kuvvetlerine bağlı Thunderbirds hava gösteri ekibi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için gösteri uçuşu yaptı.

13.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
DHA DIŞ -ABD Hava Kuvvetleri'nden sağlık çalışanlarına teşekkür uçuşu

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (covid-19) salgının en çok etkilendiği ABD'de  Hava Kuvvetlerine bağlı Thunderbirds hava gösteri ekibi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için gösteri uçuşu yaptı. Las Vegas semalarında uçan Thunderbirds'ler, uçuşlarını sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini açıkladı. Koronavirüs salgınında en ön saflarda dinlemeden çalışan sağlık görevlileri için dünya çapında moral ve teşekkür çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalara bir katkı da ABD Hava Kuvvetleri'nden geldi. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett yaptığı açıklamada, hava gösteri ekibi Thunderbirds'lerin sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için uçtuğunu ifade etti. Las Vegas üzerinde uçan gösteri ekibini, binlerce kişi evlerinden izledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Las Vegas, Güncel
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