26.06.2019 14:59
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DHA DIŞ- ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Yaptırımlar işe yarıyor

DHA DIŞ- ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Yaptırımlar işe yarıyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, İran hükümetinin tepkilerine göre, işe yaradığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin , ABD'nin İran 'a yönelik yaptırımlarının, İran hükümetinin tepkilerine göre, işe yaradığını söyledi.
Bahreyn 'de, ABD'nin 'Barıştan Refaha' ekonomi konferansında CNBC'ye konuşan Mnuchin, "Yaptırımlar konusunda gösterdikleri tepkilere göre, yaptırımlar işe yarıyor. Bu yaptırımların işe yaradığının kanıtıdır" dedi.
ABD'nin İran ile probleminin 'kötü davranışlar' olduğunu belirten Mnuchin, "İran bölgede terörü destekliyor, bölgede istikrarsızlığa sebep olurken, müttefiklerimiz ve ortaklarımızı tehlikeye atıyor. Buna katlanamayız" dedi.


- Bahreyn
Kaynak: DHA
Bahreyn , İran , Amerika Birleşik Devletleri , Steven Mnuchin , Güncel

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