DHA DIŞ - ABD- İran krizi için Japon başbakan devrede

DHA
DIŞ - ABD- İran
krizi için Japon
başbakan devredeTahran
, (DHA) - ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, Japonya
Başbakanı Şinzo Abe, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
Bu ziyaretle İran'da İslam Devrimi tarihinde ilk kez bir Japon başbakan İran'a gelmiş oluyor.Tahran
'daki Mehrabad Havalimanı'nda İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif tarafından karşılanan Abe, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
'yle bir araya gelecek. Başbakan Abe, yarın da İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
tarafından kabul edilecek.
İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Abe'nin Japonya
ve İran arasında var olan iyi ilişkilerden yararlanarak, Washington
ve Tahran arsında giderek tırmanan gerilimi düşürmeye katkı sunmaya çalışacağını aktardı.
Geçtiğimiz ay Tokyo
'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump
, Abe'nin İran konusundaki girişimlerini olumlu karşıladığını bildirmişti.
Kaynak: DHAİran
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