DHA DIŞ - ABD polisi, 'Trump şeytan' diyerek üzerine yürüyen şüpheliyi vurdu

ABD'de 2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı.

Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu. Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin şüpheliyi elektroşok tabancası ile vurmaya çalışması

Polisin telsizden durumu anlatması

Şüphelinin polisin üzerine yürümesi

Polisin silahı çekip, üzerine gelmemesini söylemesi

Şüphenin "Trump şeytan" diye bağırması

Polisin şüpheliyi vurması



Kaynak: DHA