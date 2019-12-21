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DHA DIŞ –ABD Savunma Bakanı:  Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplatısında Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik olduğunu vurguladı.

21.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:37 DHA DIŞ –ABD Savunma Bakanı:  Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplatısında 'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik olduğunu vurguladı.

Pentagonda düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley Türkiye ile ilgili sorulara cevap verdi. Bakan Esper, S-400'ler ilgili soruya Türkiye'nin S-400'leri kabul ettiğini bunun F-35'leri almayacağı anlamına geldiğini belirtti. Esper, Türkiye'nin uzun süredir NATO müttefiki olduğunu, ABD ile Kore'de ve Afganistan'da savaştığını Türkiye'nin NATO ittifakına yakın tutulması gerektiğini söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın toplantısından görüntüler

-Esper'in soruları yanıtlaması  



James Mattis, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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