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Dha dış 'abd savunma bakanı türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var

DHA DIŞ 'ABD Savunma Bakanı Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu varABD, (DHA) ? ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplatısında Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik...

21.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:24
DHA DIŞ 'ABD Savunma Bakanı 'nin çok yetenekli bir ordusu var
ABD, (DHA) ? ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley birlikte dün düzenledikleri ortak basın toplatısında Türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu olduğunu ve uzun yıllar boyunca müttefik olduğunu vurguladı.
Pentagonda düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley Türkiye ile ilgili sorulara cevap verdi. Bakan Esper, S-400'ler ilgili soruya Türkiye'nin S-400'leri kabul ettiğini bunun F-35'leri almayacağı anlamına geldiğini belirtti. Esper, Türkiye'nin uzun süredir NATO müttefiki olduğunu, ABD ile Kore'de ve Afganistan'da savaştığını Türkiye'nin NATO ittifakına yakın tutulması gerektiğini söyledi.
Dha dış 'abd savunma bakanı türkiye'nin çok yetenekli bir ordusu var

James Mattis, Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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