DHA DIŞ - Afganistan'da bayram namazı sonrası patlama: 2 ölü, 14 yaralı

Afganistan 'da meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Patlama, Afganistan'ın Bağlan bölgesinde yer alan Nahrain kasabasında bir camiye yakın bir yerde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle meydana geldi.

Khaama haber ajansında yer alan habere göre, Bağlan Emniyet Sözcüsü Ahmad Jawid, bayram namazı sonrası cemaatin camiden çıkışı sırasında bir patlamanın meydana geldiğini belirterek, patlamadan sivillerin etkilendiğini belirtti.

Nahrain'deki yetkililer ise yerel polis amiri Haji Aminullah'ın hedef alınmış olabilieceğini belirterek Aminullah'ın patlamada yara almadığını; ancak 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA