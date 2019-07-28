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DHA DIŞ- Afganistan'da patlama: 1 ölü, 13 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.

28.07.2019 17:07 DHA DIŞ- Afganistan'da patlama: 1 ölü, 13 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.

Saldırı, Shah Shahid bölgesinde, yerel saatle 16.40 sıralarında düzenlendi. Yerel medya, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca, saldırganların hedefinin 'Yeşil Akım Partisi' bürosu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası yükselen dumanlar
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Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: DHA

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