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Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı

Afganistan'da patlama meydana geldi. Patlamada 95 kişi yaralanırken, ölü sayısı henüz belirlenemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü DEAŞ'a dikkat çekti.

07.08.2019 09:36
Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. 09.15 sıralarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 95 kişi yaralanırken, ölü sayısı henüz belirlenemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı DEAŞ'a dikkat çekti.

Patlama, başkent Kabil'de, yerel saatle 09.15 sıralarında meydana geldi. Patlamanın polis merkezini hedef aldığını bildiren yerel medya, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kişinin yaralandığını, patlama bölgesine yaklaşık 30 ambulansın gönderildiğini duyurdu. Ayrıca, patlamanın sabah saatlerinde, insanlar işlerine giderken gerçekleşmesi sebebiyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEAŞ'A DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti. Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.

Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi soncu, 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.


Afganistan, DHA, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

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