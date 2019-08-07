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DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü

Afganistan'da meydana gelen patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

07.08.2019 16:10 DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü
Afganistan'da meydana gelen patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Başkent Kabil'deki Khana bölgesinde, yerel saatle 09.15 sıralarında meydana gelen ve polis merkezini hedef alan patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin yaralandığı patlamada, civardaki evlerde de maddi hasar oluştuğunu yazdı.
Ayrıca, sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın gerçekleştiği bölgeye yaklaşık 30 ambulansın gönderildiği duyurulmuştu.
Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası yükselen dumanlar
SAATİ – 09: 32, TARİHİ - 07.08.2019 - Haber Kodu : 190807021



Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: DHA

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