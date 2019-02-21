Dha Dış - Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Suriye
'nin Afrin
bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nce (TSK
) geçen yıl düzenlenen 'Zeytin
Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, öğleden sonra, bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara yol açan terör saldırısında yaralananlar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. PKK/PYD'li teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonrası Afrin'de yerel polisler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, güvenlik önlemlerini artırdı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler
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Kaynak: DHA