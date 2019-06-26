26.06.2019 12:08
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DHA DIŞ- Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu

DHA DIŞ- Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu

ABD'nin Georgie eyaletinde meydana gelen olayda, polis ekipleri ormanda plastik bir torbaya sarılmış ve yeni doğmuş bebek buldu.

ABD'nin Georgie eyaletinde meydana gelen olayda, polis ekipleri ormanda plastik bir torbaya sarılmış ve yeni doğmuş bebek buldu. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.
Olay, Gerogia eyaletindeki Atlanta şehrinin kuzeyindeki Cumming bölgesindeki bir ormanda 6 Haziran 'da meydana geldi. Ormanlık bölgeden gelen sesler üzerine yapılan ihbar sonucu bölgeye gelen polis ekipleri, plastik torbaya sarılı halde yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeğe, ' India Bebek ' ismi verilirken; bebeğin bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin annesine ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Bebeğin polisler tarafından bulunma anı
-Bebeğin battaniyeye sarılması


- Abd
Kaynak: DHA
6 Haziran , Amerika Birleşik Devletleri , Polis , Bebek , Güncel

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