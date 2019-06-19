19.06.2019 13:33
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu

Alkollü tank sürücüsünü polis durdurduPolonya, (DHA)- Polonya'da alkol alan bir grup adam tank ile kasaba sokaklarında tur attı.

DHA DIŞ- Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu
Polonya, (DHA)- Polonya'da alkol alan bir grup adam tank ile kasaba sokaklarında tur attı. İhbar üzerine tankı durduran polis, alkollü sürücüyü gözaltına aldı ve tank çekici ile götürüldü.
Olay, Polonya'nın Czestochowa kentinin kuzeyindeki Pajeczno kasabasında, yerel saat ile 21.40 sıralarında meydana geldi. Bir grup alkollü adam, kasaba sokaklarında Sovyet üretimi T-55 modeli tank ile gezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tankı durdurdu. Yapılan testlerin ardından tank sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis, alkollü tank sürücüsünü gözaltına alırken; tank çekici ile götürüldü.
Yerel medyada yer alan habere göre, tankın sürücüsü ve tankın üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler tankın nakliyesinden sorumlu kişilerdi. Tamir için vagondan indirilen tanka binen sürücü ve diğerleri, aldıkları alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi.DHA DIŞ- Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu
Kaynak: DHA
Polonya, DHA, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:14 Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
15:14 Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
15:13 Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler
15:13 Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi
15:13 NEVŞEHİR AVANOS'TA ÜRETİLEN ÇÖMLEKLER, YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
15:13 KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2
15:12 Akhisar Seyitahmet İçme Suyu Tesisi'ne inceleme