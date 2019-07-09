09.07.2019 13:27
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

DHA DIŞ - Almanya

– Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nin bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nin bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi'nin e-posta adresine Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten bomba ihbarı içeren yazı gönderildi ve polis, durumdan haberdar edildi. Bunun üzerine polis, önlem olarak DİTİB Genel Merkezini tahliye etti.

Ayrıca, bölgedeki caddeler trafiğe kapatılırken, tren ve tramvay seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Bölgeden görüntüler

-Polisin bölgeyi kordon altına alması

-Önlem olarak boşaltılan genel merkez


- Ngör
Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:27   Doğu Anadolu'dan Genç Kadınlar kaplumbağa terbiyecisi ile buluştu
15:26   TOGEM Kursiyerlerinden 'Organ Bağışı' kampanyasına destek
15:26   Samsun'da çok katlı yapılar tartışılıyor
15:26   15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 3
15:25   Çanakkale'de Parçalı Ay Tutulması heyecanı yaşanacak
15:25   Başol Kur'an kursu; öğrencilerine hediyeler verdi
15:25   15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 2