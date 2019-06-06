DHA DIŞ - Almanya'da Müslüman gençler polisten özür bekliyor

Ramazan Bayramı için Almanya 'nın Köln kentinde mahalli kıyafetlerini giyip dolaşan Müslüman gençlerin polis tarafından kötü muamele görmesi sosyal medyada tepki çekti. Polisin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 10 Müslüman gencin, herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı tespit edilince serbest bırakıldıkları belirtildi.Polis tarafından gözaltına alınıp sorgulanan Müslüman gençler, kendilerine yapılan muamelenin çok üzücü olduğunu belirterek tepki gösterirken, "İki dini bayramımızdan biri olan Ramazan Bayramını beraberce kendi kültürel kıyafetlerimizi giyerek kutlamak istedik. Başka ne gibi bir gayemiz olabilir. Karşı olduğumuz terör yapmak isteyenler ile kültürel değerlerini yaşayanlar ayırt edilebilmeli. Polisin bize terörist muamelesi yapmasına bir anlam veremedik" dedi.Müslüman cemaat temsilcileri, Köln polisinin uygulamasının, popülist politik söylemlerle örtüştüğüne dikkat çekerek tepki göstererek, bu tür uygulamaların ülkede sosyal barış açısından tehlikesine dikkat çekti.Polisin gençlere 'terörist' muamelesinin duyulması sosyal medyada tepkilere sebep olurken, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek'ten gelen açıklamada, "Polisin gayri hassas tavrı ırkçılıktır" sözleriyle eleştirildi.

"GENÇLERDEN ÖZÜR DİLENMELİ"

Aiman Mazyek, "Köln polisinin Müslüman gençlere yönelik bu üzücü tavrı ırkçılıktır. Bu aşırı hassasiyetle açıklanamayacak uygulamayı kınıyoruz. Emniyet güçlerimize farklı kültürlere ve değerlere daha iyi ve saygılı eğitim verilmesinin önemi bir defa daha kendini göstermiştir. Asli yerli gibi olmayan her birey bu ülke için tehlike değildir. Bunu Polis de bilmek ve öğrenmek zorundadır" dedi.

"Köln Emniyet Yetkililerinin haksız yere terörist muamelesi yaptığı gençlerden özür dilemesini bekliyoruz" diyen ZMD Başkanı Mazyek'in bu çağrısına polisten kendilerini savunan cevap gecikmedi.

Yaptığı basın açıklamasında, teşkilatı hakkında yapılan eleştirilerden rahatsız olduğunu belirten Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob, "Ne bu olayda ne de başkasında görev yapan polislerimiz, 'ırkçı ve yabancı düşmanlığı' yapmamışlardır. Bu suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Emniyet mensuplarına bilhassa sosyal medyada aşağılayıcı ve hakaret içeren yorumlar üzücü ve onları şiddetle reddediyorum. Bizler halkın güvenliğinden sorumluyuz ve bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşimiz ve görevimiz ciddi" dedi.

Emniyet Müdürü Jacob, ZMD Başkanı Mazyek'in, "Polis gençlerden özür dilemelidir" talebine cevaben; "Bazı kurum ve kuruluşların bize yönelik eleştirileri ve bizden talepleri hakkında yorum yapmayacağım" ifadelerini kullanmakla yetindi.

ZMD Başkanı Mazyek, haksız muamele gösterilen gençlerden özür dilenmesi için olayın ısrarlı takipçisi olacaklarını ve bu konuyu gençlerle birlikte polisin amiri durumundaki hem eyalet hem de Federal İçişleri Bakanlığı'na kadar taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

- Ceylan