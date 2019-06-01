DHA DIŞ - Almanya'da Müslümanlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

Gecede Kur'an-ı Kerim, yapılan Hatimlerin duası ve ilahiler okunup teravih namazının ardından tespih namazı kılındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü‚ "Cenab-ı Allah'ın bin aydan daha hayırlı dediği bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip kırdığımız gönülleri onaralım. Ramazan'ı şereflendiren bu özel gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bayrama da hep birlikte erişebilmeyi temenni ediyorum" dedi.

Türkmen, Kadir Gecesi akşamı Köln Merkez camiinde 2700 kişinin iftara katıldığını, toplamda Ramazan ayı boyunca DİTİB camilerinde 3 milyon kişinin iftar yemeği yediğini sözlerine ekledi.

DHA mikrofonlarına konuşan Mehmet Kutlutürk isimli vatandaş "Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek az, bin aydan daha hayırlı olan geceyi böyle güzel bir atmosferde eda etmek çok büyük bir nimet" dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Hac ve Umre İşleri Müdürü Ali Özdemir, Kadir Gecesine Müslümanların ilgisinin Anadolu'da kutlananlardan farklı olmadığını ifade ederek, "Camileri yapan ilk kuşak vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İsminin Dilara oluğunu söyleyen bir kişi ise " Avrupa'daki biz Müslümanları, böylesine kalabalıklar sevindiriyor" dedi.

Neziha Avdan isimli vatandaş ise Sivas'tan Almanya'ya geldiğini belirterek, sanki Türkiye'deymiş gibi bir Ramazan coşkusu yaşadığını söyledi ve herkesin kandilini kutladı.

Görüntü Dökümü

Köln Ditib Merkez cami kadir gecesi cami içinden görüntüler

-Köln Ditib Camisi dıştan detay

-Caminin iç ve dışından Kadir gecesi detay görüntüleri

-Mehmet Kutlutürk isimli vatandaş ile röportaj

-Ali Özdemir DİTİB Hac Umre müdürü ile röportaj

-Samsunlu bir vatandaş ile röportaj

-Dilara isimli bayan ile röportaj

-Neziha Avdan ile röportaj

DGS: 01.06.2019 – SAAT 09: 33 -Haber Kodu : 190601036

Kaynak: DHA

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