Dha Dış - Almanya Türk Doktoru Konuşuyor, 3 Boyutlu Yazıcılarla 'Yapay Organ' Geliştiriyor

Kaynak: DHA

"Hedefimizde vücuttaki organları tekrar yapay olarak üretmek var""Bizim geliştirdiğimiz teknolojilerle kanser hücrelerini tek hücre seviyesine kadar görüntüleyebiliyoruz"-" İlaçlar, kanser hücrelerini yakalayabilmiş mi, etki edebilmiş mi bunları tek tek görebileceğimiz yeni teknolojiler geliştirdik"Muhsin Ceylan, Köln – Almanya, geliştirdiği teknolojilerle organların detaylı haritalarını çıkaran ve yine özel olarak geliştirdiği 3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırlayan Türk doktoru Ali Ertürk'ü konuşuyor.Alman medyası, Münih kentinde bulunan Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü'nün Araştırma Grubu Müdürü olan Dr. Ali Ertürk'ün çalışmalarının, kanser hastaları için büyük bir umut olduğunu yazdı. Sadece Almanya'da şu anda yaklaşık 10 binden fazla hasta hastanın organın beklediğini; bunların yaklaşık 7 binden fazlasının ise böbrek beklediğini yazan Alman basını, Türk doktorun çalışmaları ile 'organ bağışı sırası' ve 'yaşlanmanın' da önüne geçilebileceğini yazdı.Nörobiyoloji uzmanı Dr. Ali Ertürk'ün detaylı organ haritaları çıkararak, '3D biyolojik yazıcılar' ile geliştirdiği organ prototiplerinin bilim dünyasında konuşulmaya başlandığını yazan Alman basını, Türk doktorun çalışmalarını "Üzerinde çalıştığı proje kanser hastaları için umut" başlığı ile okuyucuları ile paylaşıyor.TÜRK DOKTOR DHA'YA KONUŞTU: HEDEFİMİZDE VÜCUTTAKİ ORGANLARI TEKRAR YAPAY OLARAK ÜRETMEK VARBaşında bulunduğu laboratuvarda 12 farklı ülkeden 15 kişi ile çalıştığını söyleyen Ludwig-Maximilians-Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü Araştırma Grubu Müdürü Dr. Ali Ertürk, "Fizik, kimya, mühendislik gibi farklı alanlardan gelen ekibimizle yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bu teknolojileri hem kanser çalışmalarında, hem de yapay organ çalışmalarında kullanıyoruz. Bizim geliştirdiğimiz teknolojiler detaylı görüntüleme yapabilmek için oluşturulan teknolojiler. Kanserin vücutta nasıl yayıldığını görüntüleyebilmek için kullanılan bilgisayar ve tomografilerin çözünürlüğü aslında çok yüksek değil, çok küçük kanser hücrelerini gösteremiyorlar. Bunları görmek çok önemli. Bizim geliştirdiğimiz teknolojilerle kanser hücrelerini tek hücre seviyesine kadar görüntüleyebiliyoruz. Bunu laboratuvarda hayvanlar üzerinde yaptık. Bunu yapabilmek için de bu dokuları şeffaf hale dönüştürüyoruz. Bunları şeffaflaştırdıktan sonra lazerli tarama yapan mikroskopları kullandıktan sonra bütün hücreleri detaylı şekilde görebiliyoruz. Bu, bize kanserin vücutta nasıl yayıldığını gösteriyor ve de kullanılan kanser ilaçlarının etkisini gösteriyor. İlaçlar, kanser hücrelerini yakalayabilmiş mi, etki edebilmiş mi bunları tek tek görebileceğimiz yeni teknolojiler geliştirdik. Bunları son birkaç yıldır benim laboratuvarımda geliştiriyorduk" diye konuştu."YAPTIĞIMIZ TEKNOLOJİLER, KOMPLEKS YAPILARI TEK HÜCRE SEVİYESİNE KADAR GÖSTEREBİLİYOR""Kanser çalışmalarının yanında yapay organ üretme üzerine de yoğunlaştık. Hedefimizde vücuttaki organları tekrar yapay olarak üretmek var" diyen Ertürk, "Organlar çok karmaşık ve üretebilmek için en önemli ihtiyaç detaylı haritalar. Bir gökdeleni düşünün, bunun için bir mimari plan gerekiyor. İnsan organları da gökdelenlere göre milyonlarca kez daha karışık. Bizim yaptığımız teknolojiler, bu kompleks yapıları tek hücre seviyesine kadar gösterebiliyor. Bir böbrekte hangi hücre nerede, damarlara göre pozisyonları detaylı olarak görebiliyoruz" dedi."HEDEFİMİZDE BİRKAÇ YIL İÇİNDE ORGANLARI ÜRETMEK VAR""Umarım önümüzdeki birkaç sene içinde yapay insan organları üreteceğiz ve belki ondan birkaç sene sonra da ilk organ nakli çalışmalarımız başlayacak.Hedeflerinin bu haritalarla, 3 boyutlu biyolojik yazıcılarla, organları tekrar oluşturmak olduğunu belirten Ertürk, "Umarım önümüzdeki birkaç sene içinde yapay insan organları üreteceğiz ve belki ondan birkaç sene sonra da ilk organ nakli çalışmalarımız başlayacak. Dünya çapında yüzbinlerce insanın böbrek ihtiyacı var ve hedefimiz bunu öncelikle böbreklere uygulamak. Bunun haricinde şeker hastaları için pankreas, kalp hastaları için yeni kalp, yeni kalp kasları yapmak, mide gibi organları tekrar yapabilmek, diş gibi dokuları oluşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Hedefimizde tüm organları yapay olarak oluşturmak var ve bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Daha önce hayal gibi görünen bir konsepti, gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.Araştırma Enstitüsü Grubu Müdürü Dr. Ali Ertürk, 1 Temmuz'dan itibaren oldukça büyük bir bütçeye sahip Neuherberg'deki Helmholtz Merkezi'nde Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Yöneticisi olarak görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Ali Ertürk'Ün konuşması-Laboratuvardan görüntülerÇalışmalarından görüntüler-Ekibin görüntüleri-Bir böbreğin incelenmesi ve haritasının çıkarılması-3D ile bir organın üretilmesi