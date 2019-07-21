DHA DIŞ- Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüştü

Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüştü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in, doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa'daki evi müze haline getirildi.

Harabe görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan ev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi. İlk kez DHA'nın görüntülediği müzede, Alparslan Türkeş'in okuduğu Kur'an-ı Kerim, Hacda namaz kıldığı seccade, tespihi ve hayatı boyunca kullandığı eşyalar sergileniyor.

Türkeş için Ankara'da da özel olarak bir heykel yapıldı. Ziyaretçiler, müzede Türkeş'in kendi sesinden, kurultaylarda yaptığı konuşmaları dinleme fırsatı da buluyor. Müzenin kapısına 9 ışık ve 9 kurdu temsil edilen bir figür çizildi.

OKTAY VE TÜRKEŞ AÇACAK

Müzenin açılışı bugün 11.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tuğrul Türkeş tarafından yapılacak.

Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa'da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1933'te Lefkoşa'yı terk ederek İstanbul'a taşınmıştı.

Kaynak: DHA