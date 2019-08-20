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DHA DIŞ- Ana yolda yanan taksi kül oldu

Ana yolda yanan taksi kül olduSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa ile Girne Anayolu'nda bulunan Boğaz bölgesinde Başak Kalfaoğlu'nun kullandığı ticari araç hareket halindeyken yandı.

20.08.2019 16:09
DHA DIŞ- Ana yolda yanan taksi kül oldu
Ana yolda yanan taksi kül oldu
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa ile Girne Anayolu'nda bulunan Boğaz bölgesinde Başak Kalfaoğlu'nun kullandığı ticari araç hareket halindeyken yandı.
Edinilen bilgilere göre Lefkoşa'dan Girne istikametine giden TPT 546 plakalı taksiden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü Kalfaoğlu, aracını yol kenarına çekti. Aracın motor bölümünün alev alması üzerine aracı terk eden Kalfaoğlu, yara almadan olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Araç tamamen kül oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
DHA DIŞ- Ana yolda yanan taksi kül oldu

Araç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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