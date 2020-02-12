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DHA DIŞ –Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.

12.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:15DHA DIŞ –Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019'dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor. Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Buzulun hızlandırılmış parçalanma görüntüsü



Avrupa Uzay Ajansı, Güncel

Kaynak: DHA

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