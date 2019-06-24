24.06.2019 10:41
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DHA DIŞ- Araştırma: Amerikalılar, İran'a askeri operasyonu destekliyor

DHA DIŞ- Araştırma: Amerikalılar, İran

Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerini hedef alan saldırıların ardından yapılan bir ankette, Amerikan halkının, İran'a karşı bir askeri operasyon yapılmasını desteklediği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerini hedef alan saldırıların ardından yapılan bir ankette, Amerikan halkının, İran 'a karşı bir askeri operasyon yapılmasını desteklediği bildirildi.
Statista'nın açıklamasına göre, ABD'ye ait gözetleme 'drone'nunun İran tarafından düşürülmesinden önce 'YouGov' isimli araştırma ve anket şirketi, Amerikalılara, İran'a yönelik bir askeri operasyon hakkında ne düşündüklerini sordu. Araştırmaya katılan Amerikan vatandaşlarının yüzde 47'si, eğer tanker saldırılarının arkasında gerçekten İran varsa, Tahran yönetimine karşı bir askeri operasyonu destekleyeceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 31'i operasyona karşı olduklarını ifade ederken; yüzde 22'si ise askeri seçenek konusunda kararsız kaldı.
YouGov'un araştırması, askeri operasyon konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ciddi bir bölünme olduğunu da ortaya koydu. Soruları cevaplayan Cumhuriyetçilerin yüzde 77'si askeri müdahale isterken; bu oran Demokratlarda sadece yüzde 31 olarak gerçekleşti. Demokratların yüzde 50'si saldırıya karşı olduklarını belirtti.


- Abd
Kaynak: DHA
İran , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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