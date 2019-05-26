DHA DIŞ - Araştırma: Çocukları en çok ısıran köpek cinsi 'pitbull'

ABD 'de yapılan bir araştırma çocukların en çok pitbull ve kırma köpekler tarafından ısırıldığını ortaya koydu.

ABD'nin Ohio eylatinde bulunan Wxner Sağlık Merkezi'nden kulak burun boğaz uzmanı Garth Essig'in, Virginia Üniversitesi ve Ulusal Çocuk Hastaneleri'nden gelen 15 yıllık verileri inceleyerek yaptığı çalışmaya göre beş ve dokuz yaş arasındaki çocukları ısırma ihtimali en yüksek olan köpek cinsinin pitbull olduğunu söyledi.

Ebeveynler için hangi köpek cinsini alacaklarına dair bir kılavuz oluşturmak isteyen Essig, ayrıca 1970 yılından kalan 'köpek ısırığı yaralanmaları evraklarını' da kontrol ederek cins, ebat ve kafa yapısı olarak ısırıkların vereceği zararı inceledi.

Araştırma sonucunda beş ila dokuz yaş arası çocukları yaralama ihtimali en yüksek olan; aynı zamanda en yüksek hasarı veren köpek cinsleri pitbullar ve kırma köpek olduğu ortaya kondu.

Kırma köpek yaralamalarının oldukça sık görüldüğünü belirten Essig, "Kırma köpeklerin yaralamalarında elimizde cins hakkında yeterli veri olmadığı için araştırmamızda köpeğin ebatlarını ve kafa yapısını da dikkate aldık" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülkede her yıl 4.7 milyon köpek ısırma vakası görülüyor.

ABD'de 2018 yılında yapılan bir araştırma köepk ısırmalarının sebebi olarak iklim değişikliğini göstermişti.

Kaynak: DHA