19.06.2019 11:32
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DHA DIŞ- Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı

Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktıRusya, (DHA)- Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırladı.

DHA DIŞ- Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırladı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.
Kaza, Rusya'nın Vladivostok şehrindeki tepede meydana geldi. Tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü camdan çıktı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kemarasına yansıdı.DHA DIŞ- Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı
Kaynak: DHA
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