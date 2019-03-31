31 Mart 2019, 11:39
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Dha Dış – Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada

Dha Dış – Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada

Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı.

Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı. Önce geri kayan araç ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki rehber ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, yarışı görüntüleyenler tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aracın rampayı tırmanmaya çalışması

Geri kayması

Taklalar atması

Yarış öncesi, başlangıç noktasında sürücü ve rehberin poz verdiği anlar Krasnodar, Rusya Federasyonu, Güncel
Kaynak: DHA