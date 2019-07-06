06.07.2019 13:24
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DHA DIŞ - Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyorduABD, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu.

DHA DIŞ - Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu
ABD, (DHA) ? ABD'nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu.
ABD'nin Florida eyaletinde bir balıkçı balık tutmak için göl kenarına gitti. Attığı oltayla balığı yakalayan adam, tuttuğu balığı kıyıya doğru çekti. Göl kıyısından balığı almak için eğildiğinde ise bir anda gölden çıkan timsah, adama doğru hamle yaptı. Adam ise kendini çekerek timsahın saldırısından son anda kurtuldu.
O anlar görütülere de yansıdı. DHA DIŞ - Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, DHA, Güncel

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